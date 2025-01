MetaはFacebookにおいて、独立機関によるファクトチェックを実施してきたのですが、これを取り止めコミュニティノートでの検閲に移行することを発表しています。しかし、ファクトチェックの廃止によりMetaのFacebook・Instagram・Threadsアカウントを削除する方法をGoogle検索で検索する人が急増していることが明らかになりました。Google searches for deleting Facebook, Instagram explode after Meta ends fact-checking | TechCrunch

https://techcrunch.com/2025/01/09/google-searches-for-deleting-facebook-instagram-explode-after-meta-ends-fact-checking/2025年1月、MetaはFacebookでの誤情報拡散を防ぐために設立した独立機関によるファクトチェックを廃止し、X(旧Twitter)のようなコミュニティノートによるコンテンツ検閲に移行することを発表しました。Metaのマーク・ザッカーバーグCEOはファクトチェックの廃止理由を「目指していた『表現の自由』の妨げになることが多すぎるため」と説明しており、移行に関する詳細は以下の記事にまとめられています。Metaのマーク・ザッカーバーグが「表現の自由という原点に立ち返る」宣言、ファクトチェック機能をやめてコミュニティノート形態への移行を表明 - GIGAZINE批評家はMetaの方針転換について、「トランプ次期大統領に迎合し、政治的報復を避けるための試み」とみています。また、Metaがファクトチェックを廃止することで、同社のプラットフォーム上でこれまでよりも暴力的なコンテンツや誤情報などが素早く拡散されるようになり、深刻な影響をおよぼす可能性も指摘されています。Metaがファクトチェックの廃止を発表してから、Google検索で「Facebookを完全に削除する方法」などと検索するユーザーが急増しています。例えば、Googleトレンドで「how to delete facebbok(Facebookを削除する方法)」や「how to delete instagram(Instagramを削除する方法)」の人気度を調べると、「how to delete facebbok」は最高スコアの100(数値は、特定の地域と期間について、グラフ上の最高値を基準として検索インタレストを相対的に表したもの。100の場合はそのキーワードの人気度が最も高いことを示す)に到達しています。他にも、「how to delete all photos facebook(Facebookの写真をすべて削除する方法)」「alternative to facebook(Facebookの代替手段)」「how to quit facebook(Facebookを終了する方法)」「how to delete threads account(Threadsアカウントを削除する方法)」「how to delete instagram account without logging in(ログインせずにInstagramアカウントを削除する方法)」などの検索ワードが急上昇しており、以前と比較して人気が5000%以上増加しているものもあります。以下はアメリカにおいて「how to delete facebbok(Facebookを削除する方法)」の関連検索ワードのうち、検索数が急増しているものをまとめたランキング。Facebookの代替手段となり得る「bluesky」と「alternative to facebook(Facebookの代替手段)」という検索ワードは、「Breakout(5000%超)」も急増しています。FacebookやInstagramの代替品として注目を集めているのは、BlueskyおよびMastodon。ファクトチェック廃止を発表してから、2つの検索ワードの検索数も急増しています。なお、Mastodonのユージン・ロッコCEOはMetaのコンテンツモデレーション方針の変更について、「良心のある人なら誰でも懸念するもの」と述べ、フェディバース共有機能を介してThreadsからMastodonにクロスポストするユーザーは、ヘイトスピーチやプラットフォームのポリシー違反がないか「Mastodonで監視される」とユーザーに警告しました。