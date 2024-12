12月1日 発表

カバーのVtuberグループ・ホロライブEnglish所属のセレス・ファウナさんは、2025年1月4日をもって卒業することを発表した。

セレス・ファウナさんは12月1日、「I have something I need to talk about today(今日は話さなければならないことがある)」とXに投稿。同日10時から開始された配信にて卒業が発表された。

発表に合わせ、カバーからはセレス・ファウナさんへの感謝と今後のスケジュールが記されたお知らせが公開されている。

I have something I need to talk about today, thank you for listening 💚https://t.co/37jmQRN7cs - Ceres Fauna🌿holoEN (@ceresfauna) November 30, 2024

【【Important announcement (the serious kind)】】

