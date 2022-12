サッカー元ブラジル代表で「サッカーの王様」と称されるペレ氏が亡くなった。82歳。ブラジルのメディアなどが報じた。この訃報に世界中のサッカーファンや関係者から別れを惜しむ声があがっている。

【写真】かっこいい現役時代!王者の風格…ブラジル代表ユニフォーム姿のペレ

娘のケリー(Kely Nascimento)さんは、インスタグラムを通じて「私たちがいるのはすべてあなたのおかげです。私たちはあなたをいつまでも愛しています。安らかに眠れますように」(翻訳)と伝えている。

ペレさんは15歳でデビューし、ブラジル代表のエースとしてワールドカップで3回優勝するなどの偉業を成し遂げている伝説的なサッカー選手。

レジェンドの訃報にネット上では「ウソだろ…」「リアルタイムでプレーは見たことないけど、ビデオで見た時、『すげぇ…』の連続だった。悲しいな」「ペレ。あなたの伝説と背番号は永遠に受け継がれていきます。安らかにお眠りください」「ブラジルの背番号10よ、永遠に…」などと追悼。

ビッグクラブのレアル・マドリードも公式サイトを通じて「世界サッカー界で歴代最大のスターの一人、エドソン・アランテス・ド・ナシメント、ペレ氏の死去に対して哀悼の意を表します。ペレ氏の伝説はこれから先もずっとこのスポーツを愛するすべての人たちの記憶の中に生き続け、その偉業は世界サッカー界の偉大なる神話の一つになります」とコメント。

また、「Brazilian legend Pele has passed away at 82, one of the greatest of all time who changed the game.A man with a god-given talent, one of the names who will remain forever in the memory.All thoughts with the family.RIP, legend」

「Pele's death is saddening, an irreplaceable loss to the football community & world at large. My deepest condolences to the grieving family; Wishing 'em divine comfort during this sorrowful time. RIP to one of the greatest players of all time. Gone, but his legacy lives on...」

「One of the greatest footballers of all time. The King.RIP Pele.」などと世界中で惜しむ声があがっており、ツイッターでは「ペレ(Pele)」が世界トレンド1位になっている。(30日午前5時現在)