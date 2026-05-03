マリナーズのカル・ローリー捕手（２９）にアクシデントが発生した。２日（日本時間３日）の本拠地ロイヤルズ戦に「２番・捕手」でスタメンで名を連ねていたが、試合開始９０分前に急きょラインナップから外れ、代わりにバーガーがマスクを被った。６０発を放って昨季の本塁打王を獲得した大砲に何が起きたのか。延長の末に２―３で惜敗した試合後、ウィルソン監督はローリーが「全身の痛み」を訴えてＭＲＩ検査を行ったと「シ