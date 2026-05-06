テレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）の5日放送回には、ブラジルの名サッカー選手ゆかりの“お宝”が登場し、驚きの鑑定額が出た。【写真】「なんで手に入るんですか？」”超珍品”ペレ氏シューズ→“衝撃値”の鑑定結果登場したのは、サッカー元ブラジル代表で「サッカーの王様」と称されるペレ氏（1940〜2022）ゆかりの4点。1970年のFIFAワールドカップで実際に使用したとされるスパイク、58年のFIFAワー