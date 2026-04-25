視座を広げてみよう。フロレンティーノ・ペレスは介入を試みたが、シャビ・アロンソを更迭する「掛け違えたボタン」のまま、無理に車輪を回し続けた。レアル・マドリーという巨大な組織において、チームのマネジメントはアルバロ・アルベロアの手に委ねられ、実権は選手たちの手に渡った。しかし、結果は伴わなかった。指揮官は権威を失い、選手たちは疑惑の目を向けられ、サンティアゴ・ベルナベウのスタンドは苛立ちに包まれ