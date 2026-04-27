愛媛の語学学校で日本語を学び「中上級レベル」の資格を獲得したものの、資格試験の日本語と実際の生活や業務で使う日本語は全く別物だと感じたというリカルド・バサロ氏が、世界的に人気なカードゲームの「マジック：ザ・ギャザリング(MTG)」をきっかけに日本語をマスターした経験について語っています。How Magic: The Gathering Took Me from N2 to Japanese Fluency | TokyoDevhttps://www.tokyodev.com/articles/how-magic-th