アスレティック・ビルバオが、2026−27シーズンからの新指揮官として、かつてドルトムントをチャンピオンズリーグ（CL）決勝へ導いた手腕を誇るエディン・テルジッチ氏の招へいに近づいているようだ。複数の現地メディアが報じている。今シーズン、アスレティック・ビルバオはラ・リーガ32試合を消化した時点で12勝5分15敗を記録し、勝ち点「41」を獲得。現在の順位は9位で、来季の欧州カップ戦出場権獲得が不透明な状況となっ