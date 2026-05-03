解約の手続きは有料のナビダイヤルのみ。そのうえ、なかなかオペレーターにつながらず、待たされている間も通話料だけが理不尽に吸い取られていく──。弁護士ドットコムに、そんな相談が寄せられています。相談者は、契約している光回線を解約しようと事業者に電話をかけたところ、有料の「ナビダイヤル」に接続されました。しかし、「回線が混み合っています」という状態が続き、いつまで経ってもオペレーターにつながる気配がな