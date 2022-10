【SHOHEI OHTANIに学ぶMLB英語】

ダルビッシュは来年38歳も2年60億円の価値! パドレス「契約延長検討」と地元紙報道

【Don't do that to me.】

=オレにはぶつけないでくれ

◇ ◇ ◇

最終登板を翌日に控えた日本時間5日、大谷は敵地アスレチックス戦の三回の打席で右上腕に死球(hit by pitch)を受けるアクシデントに見舞われた。

ウワォ! と叫び、バットを手放して痛そうにうずくまった大谷は、心配そうに駆け寄るチームメートをよそに一塁ベースに向かった。

その時、一塁手のセス・ブラウンにいたずらっぽい笑顔で声をかけたシーンを、米投球分析家ロブ・フリードマン氏が自身のツイッターで内容を分析して映像に字幕をつけている。

それによると、「Tomorrow(明日な!)」と声をかけた大谷に対し、ブラウンは「Don't do that to me(俺にはぶつけないでくれ!)」と返答。大谷が「君にぶつけて、この仕返しをするよ」という意味のジョークを言ったようだ。

全国紙USA Todayの系列メデイア「For The Win」は大谷の「Tomorrow」の言葉を「Hilarious threat(愉快な脅かし)」と報じている。“hilarious”は「明るい」「陽気な」「楽しい」といった意味で、“threat”は「脅かし」「強迫」の意味だ。“Don't do that”は日常的に使われる言葉で、「やめなさい!」の意味。親が言葉を覚えたての小さな子供に対しても使う。

誰も、大谷が本気で仕返し(revenge)するつもりだとは思わないが、大谷のジョーク好きがこの場面からも分かる。

日本ハム時代には「クソガキ」というニックネームもあった大谷。

クソガキを英語では「fucking kid」「brat」「badboy」「son of a bitch(略してSOBと呼ぶ)」などと言う。“brat”は「ガキ」を意味し、「イタズラをする」は“Play a trick(prank)”。

大谷のように悪いことをするけど憎めない時には“rascal(わんぱく小僧)”を使う。

(太刀川正樹/ジャーナリスト)