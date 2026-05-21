栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、逮捕された指示役とみられる夫婦の夫が、面識のあった少年に仲間を集めさせたとみられることが分かった。この事件は5月14日、栃木県上三川町の住宅で住人の富山英子さん（69）が胸を刺さされるなどして殺害されたもので、指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）、さらに実行役として16歳の少年4人が強盗殺人の疑いで逮捕されている。警察は21日午前10時前、竹前