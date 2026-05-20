中国の極超音速兵器研究分野を主導していた著名な科学者であり、かつて不倫スキャンダルで物議を醸した人物が、3カ月前に死亡していた事実が遅れて公式発表された。20日、香港のサウスチャイナ・モーニング・ポスト（SCMP）によると、中国科学院（CAS）は、中国最高科学者の称号を受けていた北京理工大学（BIT）の方岱寧教授が、2月27日に闘病の末に死亡したと前日に明らかにした。68歳だった。中国科学院は「方岱寧同志は長年にわ