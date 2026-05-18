【新華社南昌5月18日】中国漢代の諸侯「海昏（かいこん）侯」の墓の出土品などを展示する江西省南昌市の南昌漢代海昏侯国遺跡博物館で15日、特別展「王畿中山−漢代中山王国の歴史と文化」が始まった。海昏侯墓と中山王墓（河北省）という二つの漢代王侯墓の文化財が一つの施設に展示されたのは初めて。特別展は、南昌漢代海昏侯国遺跡博物館と河北博物院、河北省文物考古研究院の共催で、漢代中山国の諸侯王墓から出土した青