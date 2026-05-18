【新華社南昌5月18日】中国漢代の諸侯「海昏（かいこん）侯」の墓の出土品などを展示する江西省南昌市の南昌漢代海昏侯国遺跡博物館で15日、特別展「王畿中山−漢代中山王国の歴史と文化」が始まった。海昏侯墓と中山王墓（河北省）という二つの漢代王侯墓の文化財が一つの施設に展示されたのは初めて。

特別展は、南昌漢代海昏侯国遺跡博物館と河北博物院、河北省文物考古研究院の共催で、漢代中山国の諸侯王墓から出土した青銅器や玉器、金器など110点（組）を展示している。錯金銀鳥篆文銅壺（さくきんぎんちょうてんぶんどうこ）や騎獣人物博山炉（きじゅうじんぶつはくさんろ）、中山簡王・劉焉（りゅう・えん）の鎏金銅縷玉衣（りゅうきんどうるぎょくい）など国宝級の文化財も含まれる。海昏侯墓出土の文化財2組も特別展示し、王と侯の時空を超えた対話も実現。漢代文明の「視覚の供宴」を演出している。

漢代中山国は現在の河北省中部に位置し、海昏侯国とは北と南に離れていたが、いずれも漢代宗室の分封体系に属していた。墓の出土品は形状や機能、儀礼上の意味に共通点を持ちつつも地域的特色を備えている。（記者/袁慧晶）