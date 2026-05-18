Photo: 小暮ひさのり 2024年8月7日の記事を編集して再掲載しています。 思っていたよりもサクサクでした。使っていくうちに劣化は避けられないスマートフォンのバッテリー。iPhoneも例外ではありません。編集部吉岡のiPhone 13 miniも、購入から2年でバッテリーの最大容量が76％まで低下。普通に使っていると、昼過ぎくらいに20％〜30％まで減るという状態で、外出にモバイルバッテリーが欠