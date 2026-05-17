アニメ「名探偵コナン」で初代の毛利小五郎役の声優を務めた神谷明が１７日までに自身のブログを更新。４月１８日に亡くなった同作で毛利の娘・蘭役の声優・山崎和佳奈（やまざき・わかな）さん（享年６１）を追悼した。神谷はブログ内で「山崎和佳奈さんの訃報に接し、悲しみに言葉も見つかりません。涙が溢れてくるばかりです」と山崎さんを亡くした心境を告白。続けて「彼女はいつも『お父さん』と呼んでくれていました。こ