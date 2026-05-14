東京都港区立の幼稚園で「いじめ被害」を受け、さらに区の対応が不適切だったため問題が深刻化したとして、女児と保護者が約370万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が5月14日、東京地裁で開かれた。港区側は請求棄却を求めた。訴状などによると、女児は以前通っていた認可保育園で、特定の児童から仲間外れなどの行為を受けたとして、2024年7月に区立幼稚園へ転園した。しかし同年12月、同じ児童が保育園に転入。追い回しな