俳優の竹内涼真さん（33）が、『FIFA ワールドカップ 2026』日本テレビ系スペシャルナビゲーターに就任したことが13日に発表されました。カナダ・アメリカ・メキシコの北中米3か国16都市で開催される『FIFA ワールドカップ 2026』。史上最多となる48チームが参加します。日本テレビ系では、日本のグループステージ第2戦のチュニジアとの一戦を含む計15試合が放送されます。スペシャルナビゲーターに就任した竹内さんは、「ドキドキ