俳優の竹内涼真さん（33）が、『FIFA ワールドカップ 2026』日本テレビ系スペシャルナビゲーターに就任したことが13日に発表されました。

カナダ・アメリカ・メキシコの北中米3か国16都市で開催される『FIFA ワールドカップ 2026』。史上最多となる48チームが参加します。日本テレビ系では、日本のグループステージ第2戦のチュニジアとの一戦を含む計15試合が放送されます。

スペシャルナビゲーターに就任した竹内さんは、「ドキドキが止まりません。ワールドカップという憧れ続けた舞台を前に、“スペシャルナビゲーター”という役目が自分に務まるのか正直悩み抜きました。しかし、目の前のチャンスに飛び込まない選択肢は自分の人生にはないと思い、決断しました」と思いを明かしました。

また、竹内さんは5歳からサッカーを始め、高校時代は名門・東京ヴェルディのユースチームに所属。センターバックとしてプレーしていたということで、「20歳まで本気でボールを追いかけ、プロ選手になる夢を諦めた人間だからこそ、サッカー選手への特別なリスペクトがあります」と明かしました。