サッカーの明治安田J2・J3百年構想リーグで、モンテディオ山形は5月10日、ホームでSC相模原と対戦し、2点を先取するもその後3失点し、3対2で敗れました。今シーズン、アウェーで1度敗れているSC相模原を迎えたきのうのホーム戦。白のユニフォーム・モンテディオは、試合開始早々動きます。前半5分。クロスボールに高橋が反応し、左足でシュート。モンテが先制点します。さ