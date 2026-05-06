のせりんが主演を務める映画『ライフセーバー！』の予告編と場面写真が公開された。 参考：のせりん、徳重聡、伊礼姫奈ら共演命と青春の物語『ライフセーバー！』特報＆ポスター 本作は、国際環境認証制度「ブルーフラッグ」をアジアで初めて取得した福井県・若狭和田ビーチを舞台に、夢を見失い人生に迷っていた大学生・勇輝が、ライフセーバーたちとの出会いを通