敵地パドレス戦米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は1日（日本時間2日）、敵地パドレス戦に「2番・一塁」で先発出場。2回の第2打席で13号3ランを放った。本塁打数はメジャー単独トップとなり、打点数もリーグ2位に浮上した。豪快にかっ飛ばした。3-0の2回2死一、三塁の場面、7球目を捉えた打球は右中間スタンドへ一直線。打球速度111.1マイル（約178.8キロ）、413フィート（約125.9メートル）の一発で敵地は騒然。