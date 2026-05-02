日本代表が出場する北中米ワールドカップを完全シミュレーション! ゲキサカ日本代表の竹内記者が全104試合の結果を完全予想。グループリーグ全12グループの順位から決勝トーナメントの勝ち上がりまで、すべてを予想してみました。日本代表はどこまで勝ち上がるのか。優勝国は? 決勝トーナメント序盤から組まれた注目のビッグマッチなど、完全予想のシミュレーションをお楽しみください。(収録日:2026年4月30日)ゲキサカ編集