#30 北中米ワールドカップ全104試合を完全予想!日本代表の結果は?【ゲキスタ】
日本代表が出場する北中米ワールドカップを完全シミュレーション! ゲキサカ日本代表の竹内記者が全104試合の結果を完全予想。グループリーグ全12グループの順位から決勝トーナメントの勝ち上がりまで、すべてを予想してみました。
日本代表はどこまで勝ち上がるのか。優勝国は? 決勝トーナメント序盤から組まれた注目のビッグマッチなど、完全予想のシミュレーションをお楽しみください。
(収録日:2026年4月30日)
ゲキサカ編集長の西山紘平とゲキサカ日本代表担当の竹内達也記者がサッカー日本代表をテーマに旬な話題を深掘りする「ゲキスタ」は隔週配信。ハッシュタグをつけて番組の感想や質問などをお寄せください。
#ゲキスタ
【出演】
●竹内達也→@thetheteatea
●ゲキサカ編集長 西山紘平
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