多くの日本代表選手が活躍を見せた欧州各国リーグで、多くの日本代表選手が活躍を見せた。現地時間4月18日のリーグ戦で、GK鈴木彩艶が好セーブを連発し、MF中村敬斗とMF三笘薫がゴールを記録。北中米ワールドカップが迫るなか、それぞれが好調ぶりを示している。パルマに所属する鈴木は、セリエA第33節のウディネーゼ戦に出場した。圧巻だったのは後半アディショナルタイム6分。イタリア代表MFニコロ・ザニオーロのシュートを