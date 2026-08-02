北中米ワールドカップ
『北中米ワールドカップ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月9日
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久保建英がプレシーズンマッチで実戦復帰、約30分間プレーし状態を確認
現地8月8日のケルン戦で61分から途中出場し約30分間プレーしたとのこと
サッカーダイジェストWeb
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鎌田大地がクリスタル・パレスに残留、新監督が「残ってくれてうれしい」
新指揮官のピエール・サージュ監督は「残ってくれて本当にうれしい」と歓迎
サッカーダイジェストWeb
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久保建英がW杯負傷から復帰、ソシエダのケルン戦に途中出場し攻撃を活性化
W杯オランダ戦で負傷後、ケルン戦で途中出場し鋭いプレーを見せた
FOOTBALL ZONE
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FIFA会長のUEFA時代の不倫疑惑を英紙がスクープ、海外で物議
英紙テレグラフによると部下の女性を昇進・昇給させ愛人関係にあったという
サッカーダイジェストWeb
2026年8月8日
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イングランド代表FWトニーがナイトクラブ暴行事件で起訴、潔白を主張
英紙『Mirror』によると2025年12月のナイトクラブでの暴行容疑で起訴されたという
サッカーダイジェストWeb
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長友佑都がFC東京と契約更新、タイトルへの悔しさが現役続行を後押し
W杯敗退後に引退を考えたが、FC東京でタイトルを獲れていない悔しさが決め手になったとのこと
サッカーダイジェストWeb
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スペインが二度目の世界王者に輝き、日本との差がさらに広がった4年間
筆者の小宮良之氏は日本のカタールW杯勝利を「僥倖」と指摘し誇るべきでないと主張
サッカーダイジェストWeb
2026年8月7日
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中村敬斗がランスに合流も、移籍市場閉幕前に離脱の可能性
専門メディアは今夏の移籍市場内にランスを離れる可能性が高いと報じた
FOOTBALL ZONE
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森保ジャパンが10月キリンカップでエクアドルと初戦、15年ぶり制覇を狙う
エクアドル・パナマ・ニュージーランドとトーナメント形式で争う大会で
サッカーダイジェストWeb
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ロドリ、Rマドリードに断りの連絡 代理人「バルセロナ加入を伝えた」
代理人はレアル・マドリードに断りを入れ、バルセロナ加入を伝えたという
theWORLD（ザ・ワールド）
2026年8月6日
2026年8月5日
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日本代表が9月24日にウルグアイと対戦、ファンから期待の声が続々
キリンチャレンジカップ2026で南米強豪と対戦する日本代表に注目が集まっている
FOOTBALL ZONE
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北中米W杯で大活躍のカーボベルデGKボジニャ、移籍先決定を報告
W杯でスペインを無失点に抑えた40歳GKが一躍「時の人」となった経緯がある
スポーツ報知
2026年8月4日
2026年8月3日
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小川航基がCL予選メンバー外、監督が「修学旅行ではない」と真意を語る
監督は「チーム合流から1週間」とコンディション調整中であることを強調した
FOOTBALL ZONE
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W杯で躍動した40歳GKヴォジーニャ、チリ名門コロコロに加入
ポルトガル2部シャベスを退団後、チリ1部名門コロコロへの加入が実現したとのこと
サッカーダイジェストWeb
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三笘薫がブライトンに帰還、プレミア開幕へ向けリハビリを開始
ヒュルツェラー監督が8月2日「日本から戻ってきた」とコメントしたという
サッカーダイジェストWeb
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アルゼンチン代表がW杯で掲げた政治的横断幕にFIFAが懲戒処分へ
FIFAは政治的スローガン禁止規定に基づき懲戒委員会が判断するとした
ココカラネクスト