1日、ウクライナの首都キーウで共同通信と単独会見するアンドリー・シビハ外相（共同）【キーウ共同】ウクライナのアンドリー・シビハ外相が1日、首都キーウで共同通信と単独会見した。米政府が各国にロシア産原油の一部購入を認めて対ロシア制裁を一時的に緩和したことについて「和平への取り組みを阻害する。誤りだ」と批判した。ロシアの侵攻を受けてウクライナで技術革新が進んだ無人機に関し、日本と共同生産で協力する協定