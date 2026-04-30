「学びたい」という思いに、年齢も理由も関係ありません。この春、大分県内初の県立夜間中学「学びヶ丘中学校」が開校しました。10代から80代まで、多様な背景を持つ36人の1期生。その中には、あの“スーパーボランティア”の姿もありました。 【写真を見る】86歳で中学1年生にスーパーボランティア・尾畠春夫さんが「夜間中学」へ奉公、独学…“空白”埋めるため約80年越しの挑戦 「学ぶのに遅すぎ