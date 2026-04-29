ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペア種目で金メダルを獲得した“りくりゅう”ペアの三浦璃来選手は4月28日、自身のX（旧Twitter）を更新。引退会見での木原龍一選手とのツーショットを披露しました。【写真】引退会見での“りくりゅう”ペアショット「りくりゅうらしい引退会見でしたね！」三浦さんは「引退会見、見守ってくださりありがとうございました。涙あり、笑いありの最後まで私たちらしい会見でした。支え