「綺麗でした！」三浦璃来、引退会見での“りくりゅう”ペアショットを披露！ 「最後まで笑顔の2人」
「綺麗でした！」三浦璃来、引退会見での“りくりゅう”ペアショットを披露！ 「最後まで笑顔の2人」
ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペア種目で金メダルを獲得した“りくりゅう”ペアの三浦璃来選手は4月28日、自身のX（旧Twitter）を更新。引退会見での木原龍一選手とのツーショットを披露しました。
【写真】引退会見での“りくりゅう”ペアショット
「りくりゅうらしい引退会見でしたね！」三浦さんは「引退会見、見守ってくださりありがとうございました。涙あり、笑いありの最後まで私たちらしい会見でした。支えてくださった全ての方々に感謝を込めて。これからも私たちらしく、ペア競技のさらなる発展に向けて尽力します。今後ともよろしくお願いいたします」とつづり、2枚の写真を投稿。28日に都内で行われた“りくりゅう”ペア引退会見での木原龍一選手とのツーショットを披露しています。
コメントでは「オリンピック感動をありがとうございました」「お疲れ様でした！」「心からありがとう」「最後まで笑顔の2人でほっこりしました！」「龍一くんはやはり涙だったね」「りくちゃん 綺麗でした！！」「とても素敵なりくりゅうらしい引退会見でしたね！」などの声が寄せられています。
4月17日に現役引退を電撃発表4月17日の投稿で「ご報告です」とつづり、現役引退を発表した三浦さん。引退会見では、2人でプロとして活動しながらフィギュアスケート・ペアを育成する指導者を志し、「りくりゅうアカデミー」創設構想も明らかにしました。これからも“りくりゅう”ペアの活躍に期待したいですね！(文:福島 ゆき)
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