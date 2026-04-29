モデルのMALIA.さんは4月28日、自身のInstagramを更新。小学校2年生の息子とのエピソードを明かしました。【写真】MALIA.、小学校2年生の息子との親子ショット「ママ頑張っていますね」MALIA.さんは、「偉いのはわたしじゃなくて、頑張ってるポコ」とつづり、1枚の写真を投稿。屋外の階段に座り、息子を優しく抱き締める姿が収められています。投稿では、第一言語が日本語ではない小学校2年生の息子の学校生活は、「ひらがな、カタ