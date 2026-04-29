「本当によく頑張ってて偉い」MALIA.、小2の息子を抱き締める親子ショットに反響「最高のママ」「涙」
モデルのMALIA.さんは4月28日、自身のInstagramを更新。小学校2年生の息子とのエピソードを明かしました。
【写真】MALIA.、小学校2年生の息子との親子ショット
投稿では、第一言語が日本語ではない小学校2年生の息子の学校生活は、「ひらがな、カタカナ、漢字。 わからないことだらけ」のため、「悔しい思いも、悲しい思いもしてると思う」と明かしました。そんな息子を、MALIA.さんが学校まで手を引いて送って行った日のこと。
息子は、教室に入る前に涙を流しながらも「小さな声を振り絞って『 I can do this 』」とつぶやき、自分を奮い立たせていたそうです。息子は前夜、「朝起きたら自分の中の自信を感じてから行きたい」と話していたといいます。MALIA.さんは息子に、「不安なままでも良い！！！ 一歩進む勇気が誇らしい」と称賛の言葉を贈っています。
コメントでは「子育てには、悩みはつきものですよね。ママ頑張っていますね」「ぽっちゃんの考え方、進み方が立派過ぎて」「最高のママだよー」「小さいのに本当によく頑張ってて偉いです」「最後のぽっちゃんの言葉に涙しました 私も頑張ろう！」「ぽっちゃんの気持ちを受け止めて寄り添うマリアちゃんもさすがです」など、共感や称賛の声が寄せられています。
(文:五六七 八千代)
【写真】MALIA.、小学校2年生の息子との親子ショット
「ママ頑張っていますね」MALIA.さんは、「偉いのはわたしじゃなくて、頑張ってるポコ」とつづり、1枚の写真を投稿。屋外の階段に座り、息子を優しく抱き締める姿が収められています。
投稿では、第一言語が日本語ではない小学校2年生の息子の学校生活は、「ひらがな、カタカナ、漢字。 わからないことだらけ」のため、「悔しい思いも、悲しい思いもしてると思う」と明かしました。そんな息子を、MALIA.さんが学校まで手を引いて送って行った日のこと。
コメントでは「子育てには、悩みはつきものですよね。ママ頑張っていますね」「ぽっちゃんの考え方、進み方が立派過ぎて」「最高のママだよー」「小さいのに本当によく頑張ってて偉いです」「最後のぽっちゃんの言葉に涙しました 私も頑張ろう！」「ぽっちゃんの気持ちを受け止めて寄り添うマリアちゃんもさすがです」など、共感や称賛の声が寄せられています。
「Disney Landへ」26日には「『息子と全力で遊ぶ日』と決めていた今日はDisney Landへ」とつづり、12枚の写真と2本の動画を投稿。モニュメントの前でのツーショットや、アトラクションの列で息子を抱っこする様子などを披露しました。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)