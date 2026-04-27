ものまねタレントのカトリーナ陽子さんは4月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。お笑いコンビ・エルフの荒川さんのものまねを披露し、話題となっています。【写真】激似のエルフ荒川ものまね「今まで見たモノマネで一番似てたまである」カトリーナさんは「エルフ荒川さんご本人からコメントいただいちゃいました」とつづり、2枚の写真を投稿。メイクや衣装、ウィッグなどを使い、荒川さんに完璧になりきっています。「同じリボン探