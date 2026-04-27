「本物だろw」激似のエルフ荒川ものまねが話題に！ 「本人よりクオリティー高いの営業妨害やろwww」
ものまねタレントのカトリーナ陽子さんは4月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。お笑いコンビ・エルフの荒川さんのものまねを披露し、話題となっています。
【写真】激似のエルフ荒川ものまね
X上では「バチクソ似てました」「今まで見たモノマネで一番似てたまである」「本物だろw」「激カワで、そっくりで、ウケました！」「ダントツ優勝です」「本人よりクオリティー高いの営業妨害やろwww」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】激似のエルフ荒川ものまね
「今まで見たモノマネで一番似てたまである」カトリーナさんは「エルフ荒川さんご本人からコメントいただいちゃいました」とつづり、2枚の写真を投稿。メイクや衣装、ウィッグなどを使い、荒川さんに完璧になりきっています。「同じリボン探したけどなくて、作ったり、早着替え様に爪を指サックつけたりめちゃくちゃ考えました」とあるように、工夫と研究を重ねてものまねを完成させたようです。
荒川さん本人もコメント25日の投稿でも、荒川さんのものまねをした姿を公開していたカトリーナさん。すると、荒川さんは「私のﾓﾉﾏﾈをしてくださってみんながあーってなってるのとかモノマネ番組大好き人間としては、私そっち側の人間なのぉ？って嬉しかったです」と、コメントを寄せました。カトリーナさんのものまねは、本人まで届いたようです。
(文:堀井 ユウ)