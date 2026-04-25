遠藤航の状況をスロット監督が言及イングランド1部リバプールに所属する日本代表MF遠藤航は現在、負傷により戦線を離脱している。チームを率いるアルネ・スロット監督は現地時間4月24日、遠藤の現状と復帰時期の目処について試合前日会見で明かし、リバプール公式サイトが伝えている。遠藤は現地時間2月に行われたサンダーランド戦で負傷して以来、公式戦のピッチから遠ざかっている。中盤の要として期待されていた日本人MFの