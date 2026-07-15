遠藤航
神奈川県横浜市戸塚区出身のプロサッカー選手。1988年11月7日生まれ。ベルギー1部のシント・トロイデンVV所属。
2026年8月7日
2026年8月5日
2026年8月2日
-
川口春奈と板倉滉が結婚を発表、第1子の妊娠も明らかに
板倉は川崎F下部組織出身でアヤックスに所属するDF、W杯2大会連続出場の実力者
スポニチアネックス
-
遠藤航がモナコとのトレーニングマッチで実戦復帰へ、指揮官が出場を明言
イラオラ監督は「何分かは出場できるはずだ」と8月9日のモナコ戦での
ココカラネクスト
-
遠藤航の実戦復帰は9日モナコ戦か、リバプール指揮官「復帰近い」
ゲキサカ
-
森保監督への批判を避けたメディアと日本サッカー界の4年間
カタールW杯の功績でアンタッチャブル化し、弱点の指摘がなされなかったという
集英社オンライン
2026年8月1日
2026年7月27日
2026年7月26日
2026年7月25日
2026年7月24日
2026年7月23日
2026年7月22日
2026年7月21日
2026年7月19日
2026年7月16日
-
佐野海舟にリバプールが6000万ユーロ用意、アジア最高額移籍金に迫る
マインツが約4億6000万円で獲得した選手が2年で24倍の評価額に高騰したとのこと
サッカーダイジェストWeb
-
佐野海舟にリバプールが6000万ユーロの移籍オファーを提示か
独大手紙『Bild』報道によると移籍金は約111億円を用意しているという
サッカーダイジェストWeb