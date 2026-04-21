台湾総統府は、22日から予定されていた頼清徳総統の外遊を取りやめたと発表しました。「中国からの圧力」があったと強く非難しています。台湾の頼清徳総統は、22日から、台湾と正式な外交関係のあるアフリカのエスワティニを訪問する予定でしたが、台湾総統府は21日の夕方、緊急の記者会見を開き、訪問を取りやめると発表しました。セーシェル・モーリシャス・マダガスカルの3か国が、予告なく頼総統の専用機の飛行許可を取り消し