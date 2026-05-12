台湾北部で完成した淡江大橋＝9日、新北市（共同）【台北共同】台湾北部の観光地・淡水で12日、台湾海峡に流れ込む淡水河の両岸を結ぶ「淡江大橋」が開通した。世界的に著名な英国の建築家、故ザハ・ハディド氏の事務所が設計した。周辺の交通が便利になるだけでなく新たな観光名所になるとの期待も高い。9日夜に現地で開かれた式典には台湾の頼清徳総統が出席し「単なる建築物ではなく芸術品だ」と称賛した。1本の主柱からケ