エスワティニ（旧スワジランド）の空港に到着した台湾の頼清徳総統（中央）＝2日（総統府提供・共同）【台北共同】台湾総統府は2日、頼清徳総統がアフリカのエスワティニ（旧スワジランド）に同日到着したと発表した。4月22日から訪問予定だったが、中国による妨害があったとして取りやめていた。総統府は21日、セーシェル、マダガスカル、モーリシャスの3カ国が中国の圧力を受けて頼氏の専用機の上空飛行許可を取り消したため