エスワティニで国王ムスワティ3世（右）と会談した台湾の頼清徳総統＝3日（総統府提供・AP＝共同）【ナイロビ共同】台湾の頼清徳総統は4日、訪問先のアフリカ・エスワティニ（旧スワジランド）から台湾に向けて航空機で出発した。外交筋への取材で分かった。頼氏は4月にエスワティニ訪問を予定していたが、中国による妨害があったとして中止。5月2日にエスワティニの国王専用機で電撃訪問し、中国に屈しない姿勢を示した。エス