（台北中央社）野党・国民党と民衆党が提出した頼清徳（らいせいとく）総統に対する弾劾案を巡り、立法院（国会）の与野党団（議員団）は24日、5月19日に記名投票による表決を行うことで一致した。与党・民進党の荘瑞雄（そうずいゆう）立法院党団幹事長は同日、民進党の立法委員（国会議員）は投票に参加しないと明らかにした。総統弾劾案は、卓栄泰（たくえいたい）行政院長（首相）が昨年12月、財政収支配分法（財政収支画分法