（台北中央社）アフリカ南部エスワティニ（旧スワジランド）を訪問中の頼清徳（らいせいとく）総統は現地時間2日午後、国王ムスワティ3世との首脳会談に臨んだ。両首脳は共同声明に署名し、双方の深い友情や相互信頼、共通の価値観を改めて確認するとともに、平和、安定、持続可能な繁栄の共通ビジョンの下で、2国間関係を引き続き深化させるとした。頼総統は当初、先月22日からエスワティニを訪問し、ムスワティ3世の即位40周年な