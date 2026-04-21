GUは、アニメ『ジョジョの奇妙な冒険』と初コラボレーションし、「ファントムブラッド」から「スティール・ボール・ラン」までの象徴的なグラフィックを用いたトップスを24日より販売開始する。【写真】センス抜群な絵柄！公開されたGU『ジョジョ』Tシャツあわせて販売するトップスの写真を公開。センス抜群な絵柄のTシャツなどにネット上では「『全部買う』覚悟はいいか？オレはできてる」「待て待て待て、イギーもジョルノも