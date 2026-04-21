GU『ジョジョ』センス抜群なTシャツ話題「イギーの柄狙います」「ジョルノも徐倫もおるやん」
GUは、アニメ『ジョジョの奇妙な冒険』と初コラボレーションし、「ファントムブラッド」から「スティール・ボール・ラン」までの象徴的なグラフィックを用いたトップスを24日より販売開始する。
【写真】センス抜群な絵柄！公開されたGU『ジョジョ』Tシャツ
あわせて販売するトップスの写真を公開。センス抜群な絵柄のTシャツなどにネット上では「『全部買う』覚悟はいいか？オレはできてる」「待て待て待て、イギーもジョルノも徐倫もおるやん。欲しすぎる」「イギーのシャツが欲し過ぎる」「GUさん、ジョジョとコラボするんだ。自分はイギーの柄シャツ狙います」などと話題になっている。
『ジョジョの奇妙な冒険』は、1987年より週刊少年ジャンプ（集英社）にて連載が始まった荒木飛呂彦氏の人気漫画が原作で、ジョナサン・ジョースターとディオ・ブランドーという2人の少年の出会いから始まるジョースター家の血縁と因縁を描いた大河作品。「人間讃歌」をテーマに、善悪を問わず恐怖を克服する精神、困難に立ち向かう勇気を描き、第1部から第9部まで部ごとに主人公が代替わりしていくという、独特の手法で描かれている。
コミックスのシリーズ累計発行部数は1億2000万部以上で、印象的なポージング、斬新な擬音、特徴的なセリフまわしと、そのオリジナリティ溢れる世界観は世界中で支持を集めており、ゲーム化、テレビアニメ化、実写映画＆ドラマ化もされる人気作品で、現在、漫画の第9部『The JOJOLands』が『ウルトラジャンプ』で連載されている。
【写真】センス抜群な絵柄！公開されたGU『ジョジョ』Tシャツ
あわせて販売するトップスの写真を公開。センス抜群な絵柄のTシャツなどにネット上では「『全部買う』覚悟はいいか？オレはできてる」「待て待て待て、イギーもジョルノも徐倫もおるやん。欲しすぎる」「イギーのシャツが欲し過ぎる」「GUさん、ジョジョとコラボするんだ。自分はイギーの柄シャツ狙います」などと話題になっている。
コミックスのシリーズ累計発行部数は1億2000万部以上で、印象的なポージング、斬新な擬音、特徴的なセリフまわしと、そのオリジナリティ溢れる世界観は世界中で支持を集めており、ゲーム化、テレビアニメ化、実写映画＆ドラマ化もされる人気作品で、現在、漫画の第9部『The JOJOLands』が『ウルトラジャンプ』で連載されている。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優