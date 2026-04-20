ハラスメントを起こせばクビを切られる。そんなルールがある職場では、褒める言葉が増えるのは当然だ。だが、マイクロソフトで交わされていたのは、単なる称賛ではない。その一言で、人の行動が変わる。なぜそんなことが起きるのか。※本稿は、圓窓代表の澤円『The Giver 人を動かす方程式』（文藝春秋）の一部を抜粋・編集したものです。人を動かす言葉がけのコツは相手の本質を見て褒めること人は自分の言動が褒められたとき、