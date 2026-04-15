記事ポイント株式会社サントーワが、USB給電式のベビーカーファンシート「COOL FAN FAN」の販売を開始4層構造や21個の空気孔、W保冷剤で赤ちゃんの暑さ対策をサポート公式オンラインストア、楽天市場、Amazonで購入でき、価格は8,900円（税別） サントーワが、赤ちゃんの暑さ対策をサポートするベビーカーファンシート「COOL FAN FAN」を発売しています。COOL FAN FANは、ベビーカーやチャイルドシートで風を循環させながら、