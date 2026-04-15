夏移動を助ける涼感シート！ サントーワ「COOL FAN FAN」

記事ポイント 株式会社サントーワが、USB給電式のベビーカーファンシート「COOL FAN FAN」の販売を開始4層構造や21個の空気孔、W保冷剤で赤ちゃんの暑さ対策をサポート公式オンラインストア、楽天市場、Amazonで購入でき、価格は8,900円（税別） 株式会社サントーワが、USB給電式のベビーカーファンシート「COOL FAN FAN」の販売を開始4層構造や21個の空気孔、W保冷剤で赤ちゃんの暑さ対策をサポート公式オンラインストア、楽天市場、Amazonで購入でき、価格は8,900円（税別）

サントーワが、赤ちゃんの暑さ対策をサポートするベビーカーファンシート「COOL FAN FAN」を発売しています。

COOL FAN FANは、ベビーカーやチャイルドシートで風を循環させながら、夏のおでかけを快適にしやすい仕様です。

ZooLandで展開する新作は、使いやすさと手に取りやすさの両立を求める保護者にうれしいアイテムです。

サントーワ「COOL FAN FAN」

商品名：COOL FAN FAN(クールファンファン) ベビーカーファンシート価格：8,900円（税別）カラー：スターレインボー／クラウディ／サーカス給電方式：USB給電式販売先：公式オンラインストア／楽天市場／Amazon

COOL FAN FANは、足元のファンで取り込んだ空気をシート全体に循環させ、背中やお尻、頭まわりまで快適に保ちます。

モバイルバッテリーがあれば使えるため、帰省や買い物、公園へのおでかけにも取り入れやすいベビーカーグッズです。

企画背景

名古屋をはじめとする都市部の夏は、アスファルトの照り返しで体感温度が上がりやすく、地面に近いベビーカーでは赤ちゃんが暑さを感じやすい環境です。

サントーワのアンケートでは、ベビーカーファンシートを使う保護者が80％にのぼり、より高い冷却効果を求める声が多く集まったことから、COOL FAN FANの開発につながっています。

快適性を支える構造

構造：4層構造通気設計：21個の空気孔保冷機能：ジェルタイプ保冷剤2種付き風量調節：4段階（弱・中・強・ランダム）タイマー：3段階（30分・60分・90分）お手入れ：足元防水仕様／シート丸洗い対応付属品：バッテリーポーチ

4層構造のシートは、メッシュ生地や3Dメッシュを重ねることで、赤ちゃんが座ったままでも空気が流れやすい設計です。

21個の空気孔と保冷剤の組み合わせが、暑い日のおでかけ中もひんやり感を届けやすくします。

デザインバリエーション

カラー：スターレインボー

スターレインボーは、やさしい色合いでベビーカーまわりを明るく見せるデザインです。

写真にもなじみやすく、日常のおでかけを楽しい雰囲気にしてくれます。

クラウディ

カラー：クラウディ

クラウディは、落ち着いた印象でベビーカーやチャイルドシートに合わせやすいデザインです。

シンプルさとかわいらしさを両立したい家庭にも選びやすい1色です。

サーカス

カラー：サーカス

サーカスは、おでかけ気分を盛り上げる華やかなデザインです。

ギフトにも使いやすい専用ボックス入りで、出産祝いを探している人にも向いています。

製品仕様

製品仕様は、ファンの送風機能に加えて、防水仕様や丸洗い対応など日常使いしやすい工夫を備えています。

USB給電式の扱いやすさが、暑い季節の移動を少しでも快適にしたい保護者の負担軽減につながります。

カラーデザイン

スターレインボーは、やわらかな色使いでかわいらしさを楽しめるデザインです。

カラーデザイン

クラウディは、落ち着いたトーンで日常のおでかけに取り入れやすいデザインです。

カラーデザイン

サーカスは、ポップな印象でベビーカーまわりを楽しく見せるデザインです。

COOL FAN FANは、暑さが気になる季節のベビーカー移動を快適にしやすい新作です。

USB給電式や保冷剤付きの仕様が、買い物やお散歩、旅行など幅広いシーンで役立ちます。

かわいさと実用性を両立しているため、自宅用にもギフト用にも選びやすい点が魅力です。

夏のおでかけをサポートする「COOL FAN FAN」の紹介でした。

よくある質問

Q. COOL FAN FANはどこで購入できますか？

A. COOL FAN FANは、ZooLandの公式オンラインストア、楽天市場、Amazonで購入できます。

Q. COOL FAN FANはどのように使いますか？

A. COOL FAN FANは、ベビーカーやチャイルドシートに取り付けて使うUSB給電式のファンシートです。

モバイルバッテリーがあれば外出先でも使えます。

Q. COOL FAN FANにはどんな機能がありますか？

A. COOL FAN FANは、4段階の風量調節、3段階のタイマー、21個の空気孔、2種類の保冷剤、防水仕様、丸洗い対応などの機能を備えています。

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