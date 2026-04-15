記事ポイントPALMiCE4がZephyr RTOSのスレッド状態や遷移を可視化し、原因調査を進めやすくします。CPU占有率やスタック使用量を確認でき、リアルタイム性能の最適化に役立ちます。ユーザサポート制度に加入している利用者は、追加購入なしで機能を利用できます。 コンピューテックスの組込み向けデバッガ「PALMiCE4」は、Zephyr RTOSに対応しています。PALMiCE4はスレッド状態やオブジェクト状態を見える化し、デッドロック