不具合解析を早める可視化支援！ コンピューテックス「PALMiCE4」

記事ポイント PALMiCE4がZephyr RTOSのスレッド状態や遷移を可視化し、原因調査を進めやすくします。CPU占有率やスタック使用量を確認でき、リアルタイム性能の最適化に役立ちます。ユーザサポート制度に加入している利用者は、追加購入なしで機能を利用できます。 PALMiCE4がZephyr RTOSのスレッド状態や遷移を可視化し、原因調査を進めやすくします。CPU占有率やスタック使用量を確認でき、リアルタイム性能の最適化に役立ちます。ユーザサポート制度に加入している利用者は、追加購入なしで機能を利用できます。

コンピューテックスの組込み向けデバッガ「PALMiCE4」は、Zephyr RTOSに対応しています。

PALMiCE4はスレッド状態やオブジェクト状態を見える化し、デッドロックやスタックオーバーフローの原因調査を支えます。

Zephyrを採用するIoT機器やエッジAI機器の開発現場は、複雑なRTOSデバッグを効率よく進めやすくなります。

コンピューテックス「PALMiCE4」

製品名：PALMiCE4対応RTOS：Zephyr RTOSサポート開始：2026年3月提供形態：標準機能として提供追加購入：不要製品ページ：https://www.computex.co.jp/products/palmice4/index.htm

PALMiCE4は、Zephyrのカーネル内部を解析しながら、組込み機器の動作を把握しやすくします。

開発現場はスレッドの待機要因や実行状況を確認しやすくなり、複雑な不具合の切り分けを進めやすくなります。

可視化機能

表示項目：スレッド状態、待ち状態、優先度、待ち要因確認項目：セマフォ、FIFO、メモリスラブなどのオブジェクト状態分析項目：スレッドごとのスタック使用量、最大使用量

PALMiCE4は、従来見えにくかったRTOS内部の状態を一覧で把握できるようにします。

開発者はスレッドごとの状態変化や資源利用を追いやすくなり、デッドロックやスタック不足の原因を見つけやすくなります。

時系列解析

表示内容：スレッド遷移、API呼び出し、戻り値、イベント発生履歴分析項目：CPU占有率、実行時間、割込み、アイドル時間対応環境：マルチコア環境関連ページ：https://www.computex.co.jp/products/lib/zephyr/index.htm

PALMiCE4は、スレッドの挙動を時間軸で確認できるため、設計通りに動いているかを検証しやすくします。

複数コアで動くシステムでも相互作用を追跡しやすく、性能評価やボトルネックの把握にも役立ちます。

導入しやすさ

Zephyr対応機能はPALMiCE4の標準機能として提供されるため、既存利用者は追加のオプション製品を用意せずに導入しやすいです。

ユーザサポート制度に加入している利用者は、ソフトウェアのバージョンアップで新機能を利用できます。

Zephyr RTOSを使う開発現場は、複雑なスレッド挙動を目で追えることで、調査時間を短縮しやすくなります。

CPU占有率やスタック使用量まで確認できるため、動けばよい段階から安定して動かす段階へ進めやすくなります。

追加購入なしで使い始めやすい点も、既存ユーザーには魅力です。

PALMiCE4のZephyr対応機能の紹介でした。

よくある質問

Q. PALMiCE4はZephyr RTOSで何を確認できますか？

A. PALMiCE4は、スレッド状態、待ち要因、優先度、CPU占有率、スタック使用量、セマフォやFIFOなどのオブジェクト状態を確認できます。

Q. PALMiCE4のZephyr対応機能を使うために追加購入は必要ですか？

A. 追加購入は不要です。

PALMiCE4の標準機能として提供され、ユーザサポート制度に加入していればバージョンアップで利用できます。

Q. PALMiCE4はどんな開発に向いていますか？

A. IoT機器やエッジAI機器など、Zephyr RTOSを使う組込み開発でのデバッグに向いています。

マルチスレッドやマルチコア環境の解析にも役立ちます。

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