食器洗いの手間を減らす手段として、食洗機の導入があります。しかし、食洗機自体は数万円することも多いため、「何年くらい使い続ければ、食洗機の購入費の元が取れるの？」と考える人もいるかもしれません。 今回は、食洗機をどれくらい使うと手洗いよりもお得になるのか、また食洗機購入時の注意点などについてご紹介します。 食洗機は何年使うと手洗いよりお得になる？ 今回は、家族3人分の食器を洗うとして